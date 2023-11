Londrina: Saúde alerta para que população mantenha dados de cadastro no SUS atualizados

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina faz um alerta para que a população mantenha seus dados cadastrais no SUS (Sistema Único de Saúde) atualizados. Para isso, basta que os usuários que tiverem alguma alteração de endereço, telefone, estado civil, ou qualquer outra informação pessoal, procurem a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, portando documentos pessoais de identificação. Os usuários que possuírem dependentes também devem informar as alterações necessárias no cadastro do dependente.





O cadastro no SUS é a base de dados utilizada para se manter contato com todas as pessoas que estão esperando por atendimento, seja consulta com especialista, resultado de exames médicos, agendamento de cirurgias eletivas e visita domiciliar. Os funcionários da SMS precisam periodicamente entrar em contato com os usuários para informar datas de consultas e, por vezes, datas de alteração de agendamento desses serviços.

A secretaria dispões de um serviço telefônico, que faz a busca ativa dos pacientes para informar datas de consultas e procedimentos, e também faz o envio pelos correios de, aproximadamente, 7.500 guias de consulta médica por mês. Nos casos em que o telefone e endereço do paciente estão desatualizados, o contato se torna inviável e, por consequência, o usuário pode perder ou ter seu atendimento atrasado. A SMS relata uma média histórica de 30% de pessoas que não comparecem a seus agendamentos.





A diretora da Atenção Primária à Saúde da SMS, Valéria Barbosa, exemplifica a importância da atualização cadastral. “Notamos que os pacientes faltam bastante nas consultas e, quando buscamos entender o motivo da falta, nós identificamos que ele não recebeu o comunicado da data agendada por ter mudado de endereço ou de telefone sem comunicar a unidade de saúde. Com isso, muitas vezes se perde uma consulta tão esperada por não ter os dados atualizados”, explicou.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou que o cadastro correto não só ajuda as pessoas a serem comunicadas de suas consultas e exames, como também ajuda a Secretaria de Saúde a saber qual é, de fato, sua abrangência e, com isso, poder pleitear mais recursos, serviços e programas junto ao governo federal.





“O objetivo da Prefeitura é fazer um grande mutirão de atualização de cadastro e, para isso, nós precisamos contar com a colaboração do cidadão londrinenses, pois em algum momento ele vai usar uma estrutura do sistema público de saúde da cidade. É muito importante que os dados estejam atualizados, porque isso significa mais recursos para a cidade de Londrina, através dos indicadores do Ministério da Saúde. Significa, também, uma comunicação mais assertiva com os nossos usuários um índice menor de faltas em consultas e exames especializados, pois os dados apontam em torno 30% de faltas”, explicou.





(Com informações do N.Com)