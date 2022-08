Londrina tem 25 novos casos e uma morte pelo novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 25 novos casos do novo coronavírus em Londrina no boletim desta sexta-feira (12). O acumulado desde o início da pandemia é de 147.950. Foram 62 pacientes curados, totalizando 145.129.

Houve registro de uma morte no informe. Paciente mulher, 95 anos, internada em hospital público em 09/07, com swab positivo para coronavírus em 09/07, evolui a óbito em 09/08. Paciente tinha comorbidades. São 2.597 óbitos em decorrência da doença no município.





Londrina monitora 224 casos ativos de Covid-19. São 160 pacientes em isolamento domiciliar e 64 internados em hospitais, sendo 23 em leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 41 em leitos de enfermaria.





A média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias é de 54,6,, segundo a Saúde. Os dados foram consolidados às 16h38.