Londrina terá ação integrada de combate à dengue neste sábado; veja os bairros

Cerca de 100 pessoas entre empregados voluntários da Sanepar e Agente de Endemias farão uma ação integrada de combate à dengue, neste sábado (13), em quatro bairros de Londrina. A abordagem educativa será feita de porta em porta, sem a necessidade de acessar o imóvel, com o objetivo de esclarecer para os moradores, sobre a eliminação de criadores do mosquito Aedes aegypti e sobre os primeiros sintomas da doença.





Cerca de 3.500 imóveis receberão a visita dos profissionais, das 9h às 13h, nos jardins Dom Bosco, Maringá, Quebec e Santo Antônio. Com objetivo de conscientizar a população sobre o combate à dengue.

Os bairros escolhidos, nas proximidades da ETA (Estação de Tratamento de Água) Cafezal, apresentam IIP (índice de infestação predial) acima de 1%, o que indica a necessidade de ações integradas, conforme Plano de Contingência Nacional para Epidemias de Dengue, do Ministério da Saúde.





A Secretaria Municipal de Saúde destacou 15 agentes para dar suporte aos 80 empregados da Sanepar que estarão envolvidos na ação deste sábado. “Estamos somando forças para levar informação para o morador a fim de que ele se conscientize e faça uma varredura em seu imóvel para eliminar os focos da dengue. Acreditamos que esta é uma contribuição importante para a sociedade. Solidariedade e preocupação com as pessoas é uma marca do sanepariano”, destaca o gerente Geral da Sanepar na Região Nordeste, Antônio Gil Gameiro.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, parabeniza o engajamento dos empregados da Sanepar nesta ação. “É dessa maneira, unidos, articulados, poder público e sociedade civil organizada, que a gente vai conseguir o mais rápido possível terminar essa luta contra a dengue na cidade de Londrina”, comenta.





LONDRINA SOMA 22 MORTES POR DENGUE EM 2024

O município de Londrina registrou nestes primeiros meses de 2024, 13.335 casos positivos de dengue, com 22 óbitos em decorrência da doença.





AÇÃO ACONTECERÁ EM TODO O ESTADO DO PARANÁ

Por todo o Estado, mais de mil empregados da Sanepar vão atuar simultaneamente neste sábado (13). O mutirão tem parceria da Secretaria do Estado da Saúde, que fez o treinamento do pessoal da Sanepar com dicas de abordagem. A iniciativa faz parte de uma série de ações que a Companhia está promovendo para ajudar a eliminar os focos da dengue e reduzir a incidência da doença.





ATENDIMENTO AO CLIENTE

Na próxima semana, as Centrais de Relacionamento da Sanepar também irão reforçar as orientações de combate à dengue junto aos clientes, com material informativo. Outra ação de reforço será feita pelos leituristas, com a entrega do folheto explicativo nas casas dos clientes junto com a fatura mensal do consumo.





SERVIÇO:

Ação Integrada: Sanepar e Prefeitura de Londrina Contra a Dengue





Parceria: Sanepar e Prefeitura de Londrina, via Secretaria de Saúde

Data: 13/04 - sábado





Horário: das 9h às 13h (mais cedo, ponto de mobilização ETA Cafezal





Av. JK, 1.132 – acesso pela Rua Ohio)





Pessoas envolvidas: cerca de 100 pessoas (empregados da Sanepar, que são voluntários, e agentes de endemias)





Locais: domicílios dos jardins Dom Bosco, Quebec, Maringá e Santo Antônio, em Londrina





Metodologia: ação educativa com orientação e entrega de folhetos. Abordagem no portão, sem a necessidade de entrar nos imóveis





Importante: voluntários da Sanepar portarão crachá, estarão vestidos com camiseta branca ou azul, com adesivo da ação (conforme anexo). Agentes de endemias estarão uniformizados. Carros acompanhando os envolvidos são oficiais das duas entidades.





