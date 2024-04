Bebê que teve parto antecipado antes da mãe falecer por dengue morre no HU de Londrina

Morreu na tarde desta quinta-feira (11) o bebê que teve o parto antecipado um dia antes da mãe, de 25 anos, falecer por dengue em Londrina.





De acordo com o HU (Hospital Universitário), o bebê nasceu de oito meses e morreu às 12h25 desta quinta-feira devido ao parto prematuro. Ele estava internado há cinco dias, sob efeito de sedação e intubado. O caso era considerado gravíssimo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A mãe, que morreu no último domingo (7), foi internada no dia 4 de abril com sintomas de dengue. A jovem já havia se consultado com um médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Município.





O parto do bebê foi antecipado devido à gravidade do caso da mãe e aconteceu no último sábado (6).





A Secretaria Municipal de Saúde afirma que ainda não pode confirmar que a morte da jovem aconteceu por conta da dengue, mas disse que o caso está sendo investigado.