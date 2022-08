Londrina: todas as UBSs participam da vacinação contra a poliomielite e multivacinação

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação prossegue em Londrina com participação de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A partir desta terça-feira (16), a UBS do Ouro Branco deixará de ser unidade exclusiva de imunização contra Covid-19 e também passará atender a campanha, bem como as demais atribuições da unidade.

Continua depois da publicidade





As UBSs atendem das 7h às 19h e, para receber as doses, é necessário telefonar na UBS mais próxima da residência para agendar dia e horário. Clique aqui para consultar a lista completa com os endereços e telefones de contato das UBSs.





No ato da vacinação, a criança e o adolescente devem portar um documento pessoal com foto ou certidão de nascimento, além da carteira de vacina. O grupo-alvo da campanha de vacinação contra poliomielite são as crianças de um a quatro anos de idade. Elas recebem, de forma indiscriminada, a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham o esquema inicial com três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP).





A multivacinação é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes de até 14 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Crianças com menos de 1 ano também devem comparecer às UBSs para avaliação da situação vacinal. Neste caso, somente é atualizada a caderneta em caso de esquemas em atraso ou não iniciado. O município conta com 6 mil crianças de zero a um ano que devem comparecer às UBSs.





As vacinas ofertadas são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Continua depois da publicidade





Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). As vacinas integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e estão registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





O objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina contra poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.





A campanha coincide com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultâneas ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de três anos de idade.