Mulher com filha bebê é flagrada com 20kg de maconha dentro de caixa de air fryer em Bandeirantes

Londrina oferece ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul: veja onde doar

Londrina, assim como outros Municípios paranaenses, está oferecendo auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A situação do Estado é crítica e, segundo a Defesa Civil, há dezenas de mortos, além de centenas de desaparecidos e desabrigados.