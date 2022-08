Os riscos das dietas restritivas e do 'efeito sanfona' para a saúde

Se alimentar bem depende de escolhas. Mas escolher dietas restritivas não parece fazer bem, porque não funcionam em longo prazo e podem até boicotar o projeto nutricional pretendido. Estudos científicos na área têm indicado que a maioria das pessoas que optam pela restrição alimentar como método de emagrecimento acaba voltando a ganhar peso.

Além disso, viver ciclos repetitivos de dietas pode até prejudicar a saúde, tornando o corpo disfuncional. Uma das consequências prejudiciais dessa prática é o efeito sanfona, quando a perda e o ganho de peso acontecem repetidamente. A cada novo ciclo de dieta, será mais difícil perder o mesmo peso da primeira vez, e assim por diante.

De acordo com a nutricionista Jamile Caroso, professora do curso de Nutrição da Faculdade São Luís de França (FSLF), a causa do efeito sanfona está nas dietas restritivas. “Uma mudança brusca na alimentação é difícil de sustentar a longo prazo, então as pessoas que utilizam essa estratégia tendem a entrar nesse ciclo de engordar e emagrecer”, explicou. Ainda segundo ela, esse processo traz prejuízos metabólicos, pois no período de “restrição” nosso cérebro entende que precisa “poupar” energia e aí cria mecanismos para armazenar mais gordura.

As dietas restritivas têm um impacto muito negativo na relação com a comida, podendo causar distúrbios neuroendócrinos e alterações intestinais. “Além disso, também há prejuízos no comportamento alimentar. O fato de restringir algum alimento ou fonte de nutrientes, como cortar carboidratos, por exemplo, pode fazer com que o indivíduo desenvolva uma obsessão/um desejo aumentado por comer esses alimentos ricos em carboidratos, como consequência da restrição”, destacou a profissional.

Pessoas que costumam “viver de dieta” alteram o seu funcionamento fisiológico, tornando o corpo cada vez mais cansado pelo estresse de passar fome. Além do impacto negativo ao organismo, as dietas também pioram as sensações e a forma de se relacionar com os alimentos, dando espaço para os sentimentos de vergonha e culpa. Em algumas pessoas, há até a sensação de nojo, pela simples ingestão de determinados alimentos. A comida vira inimiga, ao invés de um deleite.