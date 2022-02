Paraná deve receber 944 mil vacinas contra a Covid-19 nesta semana

Nesta semana, o Paraná deve receber mais 944.530 vacinas contra a Covid-19. Dessas, 97.000 são imunizantes da Pfizer/BioNTech destinados ao público infantil de 5 a 11 anos; os demais lotes aguardam a divulgação do informe técnico do governo federal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o Ministério da Saúde, os imunizantes devem chegar entre terça (1°) e quinta-feira (3). As doses pediátricas devem chegar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 23h10 desta terça-feira, no voo 4736. Após o desembarque, elas serão encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na quarta-feira, outros 492.630 imunizantes devem chegar ao Estado. São 159.880 vacinas da CoronaVac e 332.750 da AstraZeneca. Os voos estão previstos para às 9h30 (LA-4777), às 10h05 (AD-4193) e às 13h50 (LA-3293).





A remessa final, com 354.900 vacinas da Janssen, também deve chegar em dois voos distintos. Um deles está previsto para às 9h30 (LA-4777) e o outro para às 13h50 (LA-3293).





“Esta semana receberemos muitas vacinas e teremos uma grande logística. São seis voos, mais de 944 mil vacinas que devem logo chegar aos municípios. Ainda não sabemos o público da maior parte, mas a importância de aplicá-las é fundamental”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Continua depois da publicidade





Imunização





Desde o início da vacinação contra a Covid-19, o Paraná já aplicou 19.972.406 doses dos imunizantes, sendo 9.205.760 primeiras doses e 8.607.953 segundas doses ou doses únicas. Houve ainda a aplicação de 178.455 doses adicionais e 2.275.705 doses de reforço.