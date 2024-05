Prefeitura de Arapongas reforça chamado para vacinação contra a gripe; veja os locais

A Prefeitura de Arapongas (região metropolitana de Londrina) segue com a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) para a população em geral - para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Contudo, a cobertura vacinal segue baixa no município.





“Este é um chamado especial para que a população procure os locais de vacinação. A chegada de baixas temperaturas é cenário para a circulação do vírus da gripe e outros vírus respiratórios. A vacina contra a gripe é essencial para prevenir que pessoas fiquem doentes, evitando também óbitos pela doença”, alerta o secretário municipal de Saúde de Arapongas, Moacir Paludetto Jr.

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre os grupos prioritários foram aplicadas: 1.516 doses (crianças 6 meses até 5 anos 11 meses e 29 dias), 6.680 doses (pessoas de 6 anos até 59 anos 11 meses e 29 dias) e 7.459 pessoas com 60 anos ou mais.





LOCAIS DE VACINAÇÃO EM ARAPONGAS

- BEBÊ CLÍNICA. Local: R. Perdizes, 1420, Centro. Telefone: 3172-0214/ 3902-1279





- PRONTO ATENDIMENTO 18 HORAS OSVALDO FILLA JUNIOR (Flamingos). Local: R. Irataupá, S/N, Conjunto Flamingos. Telefone:3902-1240/3902-1243

- PRONTO ATENDIMENTO 18 HORAS ANTÔNIO J. MARQUES (Zona Sul) Local: R. Tanatau, nº 520 - Cj. Palmares. Telefone: 3902-1232





- PRONTO ATENDIMENTO 18 HORAS LUIZ BEFFA (Petrópolis) Local: R. Pato Mergulhador, 280. Telefone: 3902-1204 / 3902-1315

- CENTRO DE ESPECIALIDADES JAIME DE LIMA. Local: R. Juriti, 1177 - Vila Industrial (Ao lado do SAMU) Telefone: 3902-1074





- UBS BANDEIRANTES. Local: R. Mergulhador, nº 690, Jd. Bandeirantes. Telefone: 3902-1205

- UBS CENTAURO. Local: R. Mutum Poranga, nº 189 - Conj. Centauro. Telefone: 3902-1208





- UBS ARICANDUVA. Local: R. Caiapó, s/n - Aricanduva. Telefone: 3252-5114

- UBS PRIMAVERA. Local: R. Vanaquia, 251 - Jd Aeroporto. Telefone: 3902-1152.





DOCUMENTAÇÃO

Levar documento pessoal com foto e carteira de vacinação.

Para receber a vacina contra a Influenza é preciso apresentar CPF, documento pessoal com foto, documento atualizado para a comprovação do grupo prioritário pertencente e carteira de vacinação.





PARANÁ





Desde o dia 2 de maio a vacina contra a gripe é liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Ela é disponibilizada no SUS (Sistema Único de Saúde), nas unidades de saúde dos municípios. Até ao momento o Paraná vacinou 1.659.588 pessoas. Dos grupos prioritários, os povos indígenas vivendo fora das terras indígenas (54,28%) e os idosos (37,27%) foram os que mais se vacinaram.





