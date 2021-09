Rolândia lança novo formulário de cadastro para vacinação de adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia lançou nesta terça-feira (21) o cadastramento de adolescentes com comorbidades para vacinação contra a Covid-19. O cadastro será feito por meio de formulário on-line e as aplicações devem começar até 30 de setembro.

A medida foi tomada após reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde e os Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, na qual foi decidida pela etapa de vacinação do público entre 12 e 17 anos. Entretanto, este estágio vai priorizar as pessoas que apresentam comorbidades.