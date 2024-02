Saiba quais são os sintomas de agravamento da dengue

O quadro clínico clássico de dengue se manifesta com febre, dores articulares e surgimento de pintas vermelhas na pele. No entanto, especialistas alertam que a piora após os primeiros dias e o surgimento de novos sintomas podem indicar um agravamento do quadro.

Ralcyon Teixeira, médico infectologista e diretor da Divisão Médica do Hospital Emílio Ribas, pontua que além de dores de cabeça, atrás dos olhos, nas articulações, enjoo, vômitos e manchas vermelhas na pele, o infectado pela dengue pode apresentar sinais de agravamento como dor abdominal intensa e contínua; muita agitação ou sonolência, tontura, desmaio e pele fria e pálida.

"O mais grave seria a redução da pressão arterial, mas isso é mais percebido no hospital -é o que chamamos de choque", diz Teixeira.



A recomendação nesses casos, segundo o médico, é procurar imediatamente o serviço de pronto atendimento hospitalar. Em crianças, o choro persistente também precisa ser levado em consideração.

O infectologista destaca ainda que algumas populações apresentam maior risco de ter a versão agravada da doença. O grupo é formado por pessoas acima de 65 anos, menores de 2 anos, gestantes e pacientes com comorbidades como pressão alta, doenças cardiovasculares, obesidade, hepatopatias, autoimunes, entre outras.



"Também sempre devemos nos preocupar com aqueles que têm risco social -moram sozinhos, sem apoio de alguém para ajudar a cuidar", reforça Teixeira.

A etapa inicial de febre da dengue dura, em geral, de dois a sete dias. "Nessa fase febril, você tem muita dor no corpo e, frequentemente, dor abdominal, náuseas, às vezes, sintomas intestinais, diarreia e vômito", aponta Paulo Camiz, médico geriatra e professor da USP (Universidade de São Paulo) e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo (HC-FMUSP).