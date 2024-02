Boletim estadual confirma mais uma morte por dengue na regional de Londrina

O Informe Semanal da Dengue divulgado nesta quarta-feira (14) pela Sesa (secretaria de Estado da Saúde) confirmou mais uma morte por dengue na regional de saúde de Londrina. Trata-se de paciente do sexo masculino, 53 anos, com comorbidades (doença autoimune), e que faleceu em 23 de janeiro. A Sesa havia informado que seria um falecimento ocorrido em Londrina, mas a informação foi corrigida pela regional na manhã desta quinta-feira (15).

Em todo o estado, além desse óbito, foram registradas seis novos óbitos por dengue em Antonina, Mariluz, Arapongas, Paranavaí e Apucarana (2); e 8.411 novos casos no Paraná. O período sazonal 2023/2024, que teve início em julho do ano passado, soma 37.516 casos confirmados e 15 mortes no Estado.



O 23º Informe Epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Sesa também contabiliza 111.147 notificações, 26.397 casos em investigação e 42.397 descartados.



As Regionais de Saúde com mais casos confirmados de dengue são a 16ª RS de Apucarana (9.331), 14ª RS de Paranavaí (3.379), 17ª RS de Londrina (3.353), 22ª RS de Ivaiporã (3.246) e 10ª RS de Cascavel (3.095).



Já os municípios que apresentam mais confirmações são Apucarana (6.707), Londrina (2.718), Ivaiporã (1.841), Maringá (1.755), Paranavaí (1.583), Jandaia do Sul (1.207) e Santa Izabel do Oeste (1.117).



Mutirão conta a dengue: Saúde e CMTU retiram lixo no União da Vitória e vão passar fumacê pelo bairro A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), começou, nesta quarta-feira (14), o mutirão Bota Fora Contra a Dengue.

Chikungunya e zika



