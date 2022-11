Tecpar fornece 21 milhões de doses da vacina antirrábica neste ano

O Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná), único laboratório público a produzir a vacina antirrábica animal no Brasil, tem contrato com o Ministério da Saúde para fornecer, em 2022, o total de 21 milhões de doses do produto, que serão usadas nas campanhas de vacinação de cães e gatos em todo o País.





O processo produtivo de vacina antirrábica, que utiliza o método de perfusão para a cultura de células e produção de vírus rábico, foi totalmente desenvolvido pelo Tecpar. Desde o início da fabricação, há mais de quatro décadas, o Tecpar utilizou diferentes métodos de produção e, devido ao aprimoramento contínuo da tecnologia empregada, desenvolveu um método inédito que foi patenteado pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

O diferencial competitivo da vacina Rhabdocell é a possibilidade de produzir com alta densidade celular e alto rendimento, além de oferecer maior segurança e eficácia na proteção de cães e gatos, ressalta o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado.





“Esse processo é patenteado pelo INPI e atende todas as exigências regulatórias e de mercado, com foco na saúde pública. Com essa tecnologia, o Tecpar se equipara aos principais fabricantes do imunizante no mercado global em padrões de qualidade e segurança, demonstrando a importância de um laboratório público para apoiar o país no combate à doença”, explica o diretor-presidente.

Em 2021, o Tecpar recebeu o “Prêmio Vacina – 2021” do Sindivet-PR (Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná).