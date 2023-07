Vida apagada: mulher perde 14 anos de memória e esquece de marido e filha após AVC

Edneide Souza Melo, de 44 anos, pode dizer com propriedade que viveu uma história de filme. A gerente de RH (Recursos Humanos), natural de São Paulo (SP), passou por um problema de saúde que marcou para sempre a sua vida. Em 2017, após retirar um pólipo nasal, ela sofreu um AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), que é um dos mais comuns dos acidentes vasculares no cérebro, ocasionado por falta de ar em parte do órgão. No entanto, o ocorrido a fez perder 14 anos de memória, possibilitando-a recordar somente de suas vivências até 2003, quando ela não tinha dado à luz à sua filha Nathalia - com 12 anos à época e, atualmente, com 18 anos - e nem casado com o seu atual marido, Thiago.







"Eu tinha 38 anos e trabalhava como diretora de RH em uma empresa de e-commerce (comércio eletrônico) farmacêutico. Era casada há 12 anos e tinha uma filha com esta idade. Acredito que era uma rotina normal de qualquer pessoa que trabalha fora de casa e tem família, pelo menos é o que me passaram", conta Melo, que repassa as "memórias" das quais não se lembra.

