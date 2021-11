Novembro roxo: pediatra fala de atenção redobrada para os cuidados com bebês prematuros

Cor da sensibilidade e da individualidade, o roxo dá o tom para uma campanha mundial, simbolizando a causa da prematuridade.

Em 2021, o tema do Novembro Roxo “Separação zero – Aja agora! Mantenha pais e bebês prematuros juntos” busca sensibilizar famílias, profissionais e instituições de saúde para a importância do contato entre pais e bebês, assim como do pré-natal e dos cuidados intensivos.

“Os cuidados intensivos são muito importantes para a sobrevida desses bebês. Eles são monitorados 24 horas, com toque mínimo para a administração das medicações e há um controle na temperatura das incubadoras. O silêncio do ambiente hospitalar também é fundamental, assim como a presença dos pais sempre que possível”, afirma a pediatra Luana Takeda Imamura, que atua na maternidade do Hospital Evangélico de Londrina.





A prematuridade é a principal causa mundial de mortalidade infantil antes dos cinco anos. Ao redor do mundo, um a cada 10 bebês nasce antes das 37 semanas de gestação. Saiba mais na Folha de Londrina.