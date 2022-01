Pacientes de Londrina com Covid-19 já podem agendar consulta em telemedicina

Para otimizar o atendimento de pacientes com diagnóstico de Covid-19 e que estejam assintomáticos ou com sintomas leves, a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), retomou na última sexta-feira (14) os atendimentos em telemedicina.

O paciente que já realizou o teste, cujo resultado foi positivo, pode obter na telemedicina o atestado médico para isolamento e afastamento laboral, a prescrição de medicamentos para alívio dos sintomas e demais orientações de saúde.

As teleconsultas devem ser agendadas pelo Disque-Covid no número 0800-400-1234, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h. O agendamento vai ocorrer mediante envio do laudo do exame, seja PCR ou antígeno, onde conste o resultado positivo e os dados do paciente.





Após a equipe do Disque-Covid concluir a etapa de triagem e agendamento, o médico da SMS fará o contato com o paciente, no dia e horário marcados.

Para realizar estes atendimentos, a SMS disponibiliza quatro profissionais médicos que atuam na rede municipal.

No caso de pessoas que já fizeram os exames, mas os sintomas são mais intensos (febre alta, falta de ar, cansaço) a recomendação é comparecer em uma das quatro unidades de referência para quadros respiratórios. São elas: as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Guanabara, Chefe Newton e Vila Casoni, que funcionam de segunda a sexta das 7h às 18h; mais a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará, que funciona todos os dias, 24 horas.