Paraná registra mais 36 casos de dengue no Estado em novo informe semanal

O boletim semanal da dengue publicado nesta quarta-feira (3) pela Secretaria estadual da Saúde registra 337 casos confirmados desde o início do atual período sazonal da doença em 1º de agosto – são 36 a mais que o informe anterior.

De acordo com 11º Informe Epidemiológico da Dengue, os novos casos confirmados foram registrados em Foz do Iguaçu, Medianeira, Altônia, Paranavaí, Maringá, Cambé e Ibiporã. Há, ainda, 1.911 casos em investigação e 249 municípios com notificações de dengue. O número de notificações passou de 6.736 para 7.356. O Estado não contabilizou nenhum óbito neste período.

A coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Ivana Belmonte, explica que o vetor transmissor se prolifera quando a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipientes com água parada, como nos pratinhos de vasos de plantas, caixas d´água e reservatórios destampados, garrafas plásticas, entre outros. “Por isso deixamos o alerta a todos, para que nos ajudem a conter a doença”, afirma Ivana.







“A Secretaria da Saúde reforça à população que a principal medida de prevenção à dengue é a eliminação dos pontos que podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito transmissor, o Aedes aegypti”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.