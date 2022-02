Paraná tem mais 6.324 novos casos e 19 óbitos pela Covid-19

O Paraná registrou nesta segunda-feira (07) mais 6.324 casos confirmados e 19 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



Segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que a soma é 2.084.187 casos confirmados e 41.225 mortos pela doença.



Os casos são de fevereiro (5.662) e janeiro (641) de 2022; e dezembro (3), novembro (2), outubro (1), setembro (2), julho (2), junho (2), maio (1), abril (1), março (2), fevereiro (3) e janeiro (2) de 2021.







Os óbitos são de fevereiro (18) e janeiro (1) de 2022.







A Sesa informa a morte de mais 19 pacientes. São sete mulheres e 12 homens, com idades que variam entre 37 e 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 28 de janeiro e 7 de fevereiro de 2022.



Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (6), Guaratuba (2) e Foz do Iguaçu (2).







O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ângulo, Vera Cruz do Oeste, São Jorge do Patrocínio, Santo Antônio do Sudoeste, Palmeira, Nova Londrina, Marechal Cândido Rondon, Carlópolis e Boa Vista da Aparecida.







No total, 191 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (76 em UTIs e 115 em enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular.







Há outros 1.391 pacientes internados, 503 em leitos de UTI e 888 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.