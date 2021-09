Saúde alerta sobre a importância da vacinação contra a gripe

O Paraná aplicou 3.725.588 vacinas contra a gripe, entre a população geral e grupos prioritários, atingindo 65,1% da cobertura vacinal até esta quinta-feira (2). Estima-se que 4.480.000 paranaenses devam ser imunizados, de acordo com a meta de 90% estabelecida pelo governo federal. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a importância da imunização contra a Influenza.

O Ministério da Saúde já enviou ao Estado 5.165.200 vacinas contra a doença, restando, portanto, cerca de 1,4 milhão de doses a serem aplicadas. Este ano, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi realizada em três etapas, com divisão de grupos prioritários. Começou no dia 12 de abril e a previsão de término era 9 de julho, mas devido à baixa adesão o Paraná segue vacinando até esgotarem as doses.





“Sabemos que a população está totalmente atenta ao calendário de vacinação para a Covid-19, mas não podemos esquecer que outras doenças também circulam e são perigosas”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “O Estado sempre foi exemplo em cobertura vacinal e queremos seguir em frente com essa meta. Precisamos que as pessoas se conscientizem dessa necessidade”.

A vacina é aplicada em dose única e pode ser administrada em um período de 14 dias antes ou depois da imunização contra a Covid-19, ou demais doenças. Todas as pessoas acima de seis meses de idade, independente de condições pré-existentes como comorbidades, deficiências ou categorias profissionais, podem se vacinar.

A Sesa orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência e se informe sobre dias e horários para a imunização.





“As equipes municipais devem realizar ações direcionadas para abranger o maior número de pessoas na campanha, fazendo uma busca ativa ”, acrescentou o secretário.