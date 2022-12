Unidades de Saúde de Londrina abrem neste sábado para vacinação contra a covid-19

Neste sábado (3), das 7h às 19h, a Prefeitura de Londrina vai realizar mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para aqueles com 18 anos ou mais.





Estarão funcionando as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Maria Cecília (zona norte), do Santa Rita (região oeste) e do Ouro Branco (zona sul), além no Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Centrolab), que fica na Rua Benjamin Constant, 500, no Centro. O endereço completo das unidades está disponível no site da Prefeitura de Londrina.

Publicidade

Publicidade





Podem receber o reforço vacinal todos os cidadãos que já tomaram as 1ª e 2ª doses, mas também aqueles que não completaram o esquema inicial contra a Covid-19. No Centrolab há 1.200 vagas, na UBS do Ouro Branco mais 1.000 e nas UBS do Maria Cecília e do Santa Rita mais 900 em cada.





De acordo com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), todas as 4 mil vagas abertas na quarta-feira (30) já estão esgotadas. Neste mutirão, a pasta aumentou em 20% a quantidade de vagas abertas no agendamento, numa tentativa de diminuir o número de horários vazios deixados por aqueles que não comparecem no dia escolhido.

Publicidade

Publicidade





No mesmo intuito, a SMS trouxe uma inovação nesta semana, que foi a criação de um botão para cancelar o horário agendado, caso a pessoa não consiga ir.





Com essas medidas, a Secretaria Municipal de Saúde espera imunizar quatro mil pessoas.

Publicidade





“O processo para desmarcar o horário era difícil. As pessoas tinham que ligar nas Unidades Básicas de Saúde e outros mandavam mensagem para mim. Além disso, às vezes, alguns agendavam um dia e depois apresentavam sintomas de gripe. Como está aumentando o número de casos de Covid-19, nossa recomendação é que apresentando sintomas a pessoa não vá se vacinar. Então, colocamos um botão muito fácil para cancelar. Automaticamente, quando a pessoa cancela o horário, ele voltará para o sistema”, explicou o secretário da pasta, Felippe Machado.

Publicidade





NOVAS VAGAS

Publicidade





Além do mutirão, nesta sexta-feira (2), a partir das 18h, a Secretaria de Saúde vai abrir mais cinco mil vagas, aproximadamente, para as pessoas interessadas em se vacinar durante a próxima semana.





“Os dados e indicadores mostram que tem aumentado o número de casos positivos, de forma consolidada, ou seja, há um aumento iminente em relação à Covid-19 na cidade de Londrina nas últimas quatro semanas seguidas. Por isso, reforçamos a necessidade da vacinação”, disse o secretário municipal de Saúde.

Publicidade

Publicidade





Esses mutirões de vacinação só são possíveis porque a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 14 mil doses no dia 18 de novembro e outras 15 mil em 21 de novembro.





COVID EM NÚMEROS





De acordo com o Boletim Semanal da Covid-19 divulgado, nesta sexta-feira (2), foram registrados 850 casos positivos da doença, totalizando 151.341 infecções positivadas desde o início da pandemia.





A Secretaria de Saúde também registrou 834 novos curados e três novos óbitos. Com isso, até o momento, a cidade registrou 151.341 curados e 2.628 óbitos devido ao coronavírus.