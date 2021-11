UTI para Covid-19 está 44% ocupada no HU de Londrina; saiba ocupação das alas

Os 100 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto para Covid-19 estão 44% ocupados no HU (Hospital Universitário) de Londrina e são esperados por 11 pacientes, revela a instituição em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (10).



Explicando a fila de espera pela UTI Covid-19 mesmo com o percentual de ocupação da ala não totalmente preenchido, a assessoria do HU informou à reportagem que, em alguns momentos, mesmo que hajam vagas disponíveis, pacientes podem estar no Pronto-Socorro e precisam de ambulância para a transferência. Algumas vezes, este manejo promove mais riscos à saúde do que manter a pessoa intubada no Pronto Socorro.



Os indivíduos precisam estar hemodinamicante estáveis para serem transferidos. Segundo o comunicado, o critério clinico avaliado determina se eles vão ou não para a UTI e, se forem levados sem condições de transporte, os doentes podem falecer.







Demais alas

Já nas 96 vagas de enfermaria destinadas ao novo coronavírus, a taxa de uso é de 27%. As cinco unidades de tratamento pediátrico intenso não registram ocupação.







Em nota encaminhada à reportagem, o HU reitera diariamente o apelo para a população não procurar diretamente o atendimento no Pronto Socorro do hospital, "tendo em vista garantir que todos os pacientes que cheguem ao serviço recebam atendimento seguro, por meio de um fluxo organizado e regulado pelos organismos competentes".