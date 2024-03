Com baixa procura, Londrina amplia vacinaçã́o contra dengue até os 14 anos de idade

Atendendo a orientação do Ministério da Saúde e da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), a Prefeitura de Londrina vai ampliar a faixa etária de imunização contra a dengue. Antes restrita a crianças de 10 a 11 anos, a vacina também vai estar disponível, a partir deste sábado (9), para os adolescentes de 12 a 14 anos.





Neste sábado vão abrir para aplicar as doses em crianças e adolescentes as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Alvorada, na zona oeste, Armindo Guazzi, leste, Guanabara, sul, e Parigot de Souza, norte, das 9h às 17h. Não é necessário agendamento prévio. “Basta a família levar o filho até uma dessas unidades que as equipes estarão prontas para atender a demanda”, frisou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

A cidade tem 19.857 meninos e meninas entre 12 e 14 anos. Até a manhã desta sexta-feira (8) tinham sido vacinadas 3.613 crianças de 10 a 11 anos. Justamente pela baixa procura houve a expansão para os adolescentes. Ainda restam 9.591 doses para a primeira aplicação. A segunda será daqui três meses.





“A prefeitura tem buscado todas as alternativas possíveis para facilitar o acesso da população à vacina contra a dengue. Mas não adianta se não houver a conscientização por parte do dos pais e responsáveis das crianças nessa faixa etária, porque elas não podem ir sozinhas até uma unidade de saúde. Temos que garantir que as crianças e jovens possam receber essa vacina e, consequentemente, estarem protegidos”, advertiu.





