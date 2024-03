Londrina oferece curso de pilotagem defensiva para mulheres motociclistas

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promoverá, neste sábado (9), das 8h às 12h, um curso de pilotagem defensiva para motociclistas exclusivamente dedicado ao público feminino.





A atividade formativa será realizada no estacionamento da Prefeitura de Londrina, na avenida Duque de Caxias, e oferecerá um total de 20 vagas.





Para garantir lugar na turma, as interessadas precisam acessar o site cmtu.londrina.pr.gov.br e, no menu “trânsito”, selecionar a opção educação no trânsito/curso de pilotagem para motociclistas, preenchendo o formulário disponível na página.

Os requisitos para participação são que a solicitante seja habilitada na categoria A com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida, possua motocicleta e capacete próprios.





Dividida entre os módulos teórico e prático, a capacitação tem o objetivo de complementar os ensinamentos repassados pelas autoescolas.

Com conteúdos que abrangem o conhecimento sobre as funcionalidades da motocicleta, passando por equipamentos de proteção, noções de equilíbrio, reflexo, frenagem, prevenção de pontos cegos, entre outros tópicos, o curso visa contribuir com a segurança do grupo que é uma das principais vítimas da violência no trânsito.