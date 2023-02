Miniaturas de carros reúnem grandes colecionadores em Londrina

Admiradas em todo o mundo, miniaturas de carros fascinam pela memória afetiva, sonho de consumo, sonho realizado, entre outros motivos.





As pequenas e super máquinas são também de parar o trânsito e, não por acaso, eventos que reúnem colecionadores fazem mais sucesso do que se possa imaginar.

Pois neste domingo (26), será possível incluir na programação pessoal a visita ao Encontro de Colecionadores de Miniaturas que será realizado no Mercadão da Prochet, em Londrina, localizado na avenida Harry Prochet, 305, das 9 às 15 horas. A entrada gratuita.





Um dos organizadores do encontro, Claudio Zaninelli explica que um dos objetivos da ação é promover a expansão do colecionismo em Londrina e região.

Colecionador há cinco anos, Zaninelli tem uma coleção de cair o queixo e inclui modelos como a Kool kombi M&M, lançada em 2013 com chassi encurtado. "Essa conta com apenas 4 mil unidades produzidas em todo o mundo", diz. O "brinquedo" é avaliado em R$ 7 mil.





Outra miniatura que Zaninelli tem a satisfação de chamar de sua é o Cadillac Seville Gucci, lançado em 2021.





"Esse conta com a apenas 5 mil unidades produzidas e quando há o lançamento mundial, com dia e horário marcados, a expectativa de todos para a compra é muito grande", comenta. As peças se esgotam em segundos, dada à tiragem limitada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: