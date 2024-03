Motoristas de aplicativo fazem paralisação nacional contra Projeto de Lei

Paraná: Pessoas com deficiência, autismo ou Síndrome de Down são isentas de IPVA

Pessoas com deficiência física, visual (em grau compatível com condução de veículos) ou intelectual, bem como Síndrome de Down ou autismo, estão isentas do pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no estado do Paraná.