Confira os carros e motos mais buscados no mês de maio no Brasil

Já entre os carros seminovos mais buscados no mercado, a Honda aparece na primeira posição com a versão 2014 do Civic, seguida por Chevrolet Onix 2020 e Toyota Corolla 2023, na segunda e terceira colocação, respectivamente.





MOTOCICLETAS





A Honda CG 160 Fan desponta na liderança entre as motocicletas zero quilômetro mais buscadas no período. Na sequência, a marca completa o pódio com outros dois modelos: CG 160 Start es e CG 160 Titan.





Já entre as motocicletas seminovas, a versão 2021 da Yamaha FZ25 Fazer lidera as buscas no mês, seguida pela Honda CG 160 Fan 2022, na segunda colocação, e Honda PCX 2016, na terceira.





Confira abaixo as dez motos novas e usadas mais pesquisadas na em maio:





Novas







1. Honda CG 160 Fan

2. Honda CG 160 Start



3. Honda CG 160 Titan



4. Honda Pop 110i



5. Yamaha FZ25 Fazer



6. Honda CB 300f Twister



7. Yamaha FZ15 Fazer



8. Shineray SHI 175



9. Honda CB 300f Twister

10.Yamaha XTZ 250 Lander







Usadas







1. Yamaha FZ25 Fazer 2021

2. Honda CG 160 Fan 2022

3. Yamaha NMAX 160 2019

4. Honda PCX 2016

5. Honda CG 160 Start 2017

6. Honda CG 160 Titan 2023

7. Honda CB 300r 2010

8. Yamaha MT-03 2020

9. Yamaha XTZ 250 Lander 2020

10.BMW G 310 GS 2020