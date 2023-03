Ferrari pilotada por Schumacher na temporada de 2000 da F1 vai à leilão

O ano foi muito especial para a equipe italiana, pois ganhou pela 103 vez o campeonato de construtores e viu Schumacher faturar seu tricampeonato mundial. A histórica temporada fez com que o carro usado pela Ferrari entrasse para a história da escuderia.

O carro em questão foi originalmente usado como reserva pelo time de Maranello, mas Schumacher o guiou durante a qualificação para o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, quando largou em terceiro e cruzou a linha de chegada em primeiro na corrida.





O heptacampeão mundial também dirigiu o monoposto nas provas da Espanha e de Mônaco. A última aparição oficial desse F1-2000 foi no GP da Áustria.





A Ferrari com chassi 198, somente usada por Schumacher durante as qualificações dos GPs, foi reconstruída após a sua aposentadoria do automobilismo.