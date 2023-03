Ford Mustang Mach-E recebe nota máxima de segurança do IIHS

O Ford Mustang Mach-E foi aprovado com nota máxima nos novos testes de impacto do IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), instituto ligado às seguradoras que avalia o nível de segurança dos veículos nos Estados Unidos. A cada ano os requisitos da entidade se tornam mais rigorosos e o principal complemento introduzido agora é o teste de colisão frontal moderado IIHS 2.0, que inclui a medição do impacto nos ocupantes do banco traseiro, além dos passageiros dianteiros.





A avaliação do IIHS abrange dois aspectos. A proteção que o veículo oferece aos ocupantes em impactos pode receber quatro notas – boa, aceitável, limitada ou ruim. Já a eficiência das tecnologias do veículo em prevenir acidentes ou reduzir a sua severidade é classificada em três faixas: básica, avançada ou superior.

O Mustang Mach-E alcançou classificação máxima em todos os testes realizados pelo IIHS, desde o seu lançamento, incluindo impacto dianteiro e lateral, resistência do teto e integridade dos bancos e apoios de cabeça para proteção dos ocupantes. O seu sistema de frenagem automática mostrou desempenho superior tanto na prevenção de acidentes com outros veículos como na proteção de pedestres.