Londrina recebe evento nacional de motocross no próximo fim de semana

O ronco dos motores contagiará os apaixonados por velocidade e motocicletas. Nos dias 13 e 14 de novembro ocorre o 1º Encontro Nacional de Veteranos 2021, no autódromo Ayrton Senna, em Londrina.

Marcando os 50 anos de história do esporte no país, o evento é uma promoção do Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio da FPrM (Federação Paranaense de Motociclismo) e Prefeitura de Londrina. O encontro faz parte do calendário oficial do Governo como parte Jogos de Aventura e Natureza.

O coordenador dos esportes a motor e do evento, Eduardo Yoshio Saçaki, explica que o encontro, aberto às pessoas que são apaixonadas pela modalidade, vai reunir pessoas que viveram o motocross nas pistas. “O objetivo é realizar um encontro em que as pessoas possam interagir com os amantes, os pioneiros e os veteranos do motocross”, diz Saçaki.





Nesta edição, o encontro terá baterias de treinos livres para cada categoria – MX5, MX55, MX6, MX65, MX7 e MX75 – que iniciam dos 50 anos até 75 anos. “Decidimos fazer baterias de treinos para a segurança dos participantes. Por causa da pandemia, muitos estão parados há muito tempo e achamos perigoso”, ressalta Saçaki.

Comandado pelo Japonês Voador, como Saçaki é conhecido nas pistas, o encontro terá vários nomes de destaque: Alvaro Candido Filho (O Paraguaio #3); Roberto Boettcher #15; Jorge Negretti #9; Marcos Usso #47; Marlon Olsen#45. Além desses nomes, um piloto norte-americano que fez história na década de 80 estará presente: Rodney Smith #31; Cláudio Teixeira#21.





Relembrando, Saçaki conta que o motocross nasceu em Curitiba. Além dos pilotos famosos, Londrina receberá os pioneiros da modalidade que construíram a primeira pista à base de picaretas e enxadas, e organizaram a primeira corrida em junho de 1971.





A entrada é gratuita. A organização pede doações de um quilo de alimento não perecível por pessoa.