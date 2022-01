Prazo de pagamento do IPVA vence nesta sexta para finais de placa 9 e 0 no Paraná

O prazo para o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) vence nesta sexta-feira (21) para os proprietários de veículos com finais de placa 9 ou 0 no Paraná. O contribuinte pode fazer o pagamento à vista, com 3% de desconto, ou quitar a primeira de cinco parcelas, com vencimentos de janeiro a maio.

A alíquota do imposto é de 3,5% ou 1% do valor do veículo na tabela FIPE, a depender do tipo do veículo. O débito pode ser feito via PIX, pelos aplicativos ou canais eletrônicos de qualquer banco.

Para emitir a guia de pagamento, basta acessar o Portal do IPVA e fazer a consulta pelo código do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).





De acordo com a Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda), o atraso no recolhimento do imposto está sujeito a multa de 0,33% por dia e juros de mora com base na taxa Selic. Após 30 dias de atraso, o valor da multa é fixado em 10% do valor do imposto.





O não pagamento do IPVA acarreta na impossibilidade de obter o licenciamento do veículo, que ficará em situação irregular junto ao Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná). Nesses casos, o proprietário poderá sofrer sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro e ter o veículo apreendido.

