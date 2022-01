Prazo de pagamento do IPVA para placas 5 e 6 termina nesta quarta no Paraná

Os proprietários de veículos com finais de placas 5 ou 6 devem pagar o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) até esta quarta-feira (19), segundo cronograma divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda. A opção é de pagamento à vista ou parcelamento em cinco vezes, com vencimentos de janeiro a maio.

O calendário de pagamentos segue até o final desta semana, sempre de acordo com os finais de placas dos veículos. Nesta quinta-feira (20), o prazo se encerra para os contribuintes com placas 7 ou 8, e na sexta-feira (21), para os donos de veículos com final 9 ou 0.

A principal novidade do IPVA em 2022 é a possibilidade de pagamento via PIX. O contribuinte pode pagar o imposto pelos canais eletrônicos ou aplicativos de qualquer banco. A guia de pagamento deve ser emitida no site do IPVA, por meio de consulta pelo código do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).





A alíquota do tributo fica em 3,5% ou 1% do valor do veículo na tabela FIPE, dependendo do tipo de veículo.





De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, 1,7 milhão de contribuintes já tinham efetuado algum pagamento (à vista ou parcelado) até terça (18).

