Primeiro leilão no novo sistema do Estado tem Harley Davidson e carros a partir de R$ 2,2 mil

Ao todo são 21 veículos disponíveis no leilão realizado por meio de um sistema próprio do Governo do Paraná no dia 24 de janeiro.





Entre os principais carros estão Renault Clio, Renault Logan, Ford Ecosport e Volkswagen Gol, com lances iniciais a partir de R$ 2.229,25 (Gol). O lance mínimo mais caro é de uma Harley Davidson FLHP (R$ 17.712,80).

Publicidade

Publicidade





A novidade nesta edição é que o certame acontecerá por meio de um sistema próprio do Governo do Paraná, desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Administração e da Previdência e a Celepar. Isso garantirá maior celeridade nos leilões do Estado e, principalmente, economia para os interessados, uma vez que o uso da ferramenta não haverá cobrança dos 5% sob o valor de arremate referente à taxa do leiloeiro.







“Além de garantir maior eficiência e transparências nas transações financeiras, esse sistema também é uma oportunidade para as pessoas que estão pensando em adquirir um novo veículo por valores abaixo do mercado”, diz a secretária da Administração e da Previdência em exercício, Luiza Cabel Corteletti.





Os cadastros de pessoas interessadas em participar do novo leilão de veículos do Governo do Estado já está aberto. Eles devem ser realizados a partir do dia 24 de janeiro, mas apenas por pessoas que realizarem o cadastro prévio no site.