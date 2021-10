Cílios sempre extensos e olhar marcante! Boca com muita cor e sem depender mais do batom!

Saiba mais detalhes sobre as técnicas de beleza que vem ganhando muitas adeptas: a extensão de cílios e a micropigmentação labial. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Mais que rotina de beleza, um lifestyle? A extensão de cílios e a micropigmentação labial vêm conquistando cada vez mais adeptas no Brasil e mundo afora. E na nossa região, isso não é diferente! O Blog Bela Manchete foi conversar com profissionais que oferecem estes serviços, além de conversar também com mulheres que se mostram encantadas com tais procedimentos.

Empreendedora, streamer e mãe, essa é Adrieli Rodrigues,de 28 anos, uma mulher que tem a vida preenchida 100% de seu tempo. E para que ela consiga dar conta de todos os seus compromissos sem "pecar" na aparência, está sempre renovando a extensão de cílios. " Sou mãe, tenho uma empresa de lanches, trabalho durante o dia e ainda sou streamer. Impossível perder tempo na minha vida. Preciso realizar todas essas funções e com boa aparência". De acordo com Adrieli, a técnica fio a fio tem muito a oferecer a ela e às mulheres que precisam destacar o olhar sem ter muito tempo. "O motivo principal pelo que eu procurei a extensão de cílios com a Maria Fernanda é que um de meus trabalhos é ser streamer em uma plataforma. Ali, eu jogo e interajo com as pessoas que me assistem e ali eu mostro muito meu rosto. E o meu olhar precisa ser expressivo. A câmera está sempre no rosto. Eu senti a necessidade de estar me sentindo muito bem".

E sabendo da tendência de as mulheres aderirem à esta prática, a Beauty Artist, Maria Fernanda Pacheco, investiu na área. “Sempre trabalhei com beleza. Mas há quase dois anos me especializei em extensão de cílios, especificamente volume russo e técnica fio a fio”. E frisa que por conta da tamanha praticidade que a técnica gera na vida das mulheres, ela passou a oferecer o serviço no Salão em que atua diariamente. “Tudo o que a mulher atual almeja é a praticidade. Acordar com os cílios prontos traz a mulher conforto e segurança! Quando os cílios estão em dia ela já aparenta acordar pronta, assim a maquiagem diária fica muito mais rápida e simplificada”. Outro detalhe que Maria Fernanda cita sobre a técnica, é que a extensão de cílios não é uma prática apenas mecânica, é necessário que a lash designer (designer de cílios) examine o formato do rosto da cliente. “Dentre cada técnica existem vários modelos de extensão, o modelo boneca é o mais versátil, mas tudo depende do formato dos olhos e o que a cliente deseja transmitir através do olhar. O modelo mais exótico é o hibrido, uma técnica que mistura fio a fio e volume. E indico para quem quer uma impressão de cílios natural”.



E tem praticidade para quem é dependente do batom também! A micropigmentação saiu apenas das sobrancelhas e foi parar na boca! Isso mesmo! Para saber mais sobre a técnica de “dar vida às bocas pálidas” e de “neutralizar ou clarear os lábios escuros”, fomos conversar com a Micropigmentadora Amanda Carvalho. “Dizem que a beleza da face tem como pontos altos o olhar e a boca. E muitas mulheres só se sentem bem com batom. Então,a micropigmentação labial oferece uma resolução para quem quer ter praticidade. É um procedimento superficial que define o contorno da boca e garante a cor dos lábios de forma natural”, conta Amanda. Outra informação importante que Amanda salienta sobre as técnicas de pigmentar os lábios é que o procedimento é seguro e potencializa o formato da boca que a cliente já possui. “ A técnica conta com agulha para demógrafo , anestésico tópico e as pigmentações., todo o material possui origem comprovada, pois sempre seleciono as melhores marcas para usar nas micropigmentações que realizo. E a micro faz bastante diferença pois dá aspecto natural aos lábios. As cores mais buscadas de lábio são: rosa e vermelho”.