O Dia dos Namorados está aí! Dicas de PRESENTES ULTRA CRIATIVOS E DESCOMPLICADOS!

O Dia dos Namorados está aí, e o comércio local e o on-line, se beneficiam desse período que, acaba movimentando as vendas!

A festividade, criada como tática comercial por um publicitário em 1949, é realizada anualmente em junho, para que movimente o comércio,-que sofria com uma desaceleração no meio do ano-e ainda, para estar unida à comemoração do Santo Casamenteiro, Santo Antônio, celebrado pela Igreja Católica.

E enquanto muitos apaixonados optam por presentes já manjados, outras pessoas gostam de exercitar a criatividade na hora de homenagear o(a) amado(a)!







E nós do Bela Manchete, queremos contribuir para que 12 de junho seja uma data de pura celebração entre os casais, sem gastos excessivos, decepções ou surpresas inadequadas. Comemorar o amor pode ser mais interessante e enriquecedor para os relacionamentos do que parece!





Confira então, as opções de presentes e/ou experiências que podem ser criadas para celebrar o Dia dos Namorados :