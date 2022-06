Economizar tempo na makeup diária e "acordar quase pronta" é possível com a técnica de beleza: extensão de cílios

“Há mais ou menos uns dez anos, a técnica de extensão de cílios- não o cílio postiço que, você coloca e tira e não possui muita duração- era lançado na Ásia. E desde então, vem ganhando fãs pelo mundo por conta do impacto positivo que causa no olhar. Você ganha um olhar delineado, marcante”, conta a esteticista e extensora de cílios, Alana Reis.

Acordar maquiada, ou pelo menos, com a sensação de “estar pronta” é apenas um dos ganhos da técnica de beleza: extensão de cílios, segundo mulheres que amam esse recurso de beauty. Com a evolução das técnicas e, também dos materiais utilizados na extensão, o público que se identifica com esse recurso de beleza vem crescendo!

Mas engana-se quem pensa que a única vantagem da extensão de cílios é a beleza, Stephany Cristina Leite, hoje, uma fã da extensão de cílios, conta que começou a gostar da técnica por conta de um trabalho. “ Faz quase um ano que me tornei adepta da extensão de cílios, e foi sem querer. Fui chamada para ser modelo da Alana Reis, mas achava que não ia me identificar com a técnica, pois só conhecia as extensões com fios russos e que me passavam um ar artificial. Mas agora, não fico sem esse plus no meu olhar. É muito prático , economizo muito tempo na minha maquiagem”.

Alana Reis, e outras profissionais contam que a técnica ganhou ainda mais fãs com a chegada da pandemia de Covid-19. “ Quando começamos a ter as máscaras como um recurso diário, deixar o olhar mais atrativo e, até profissional, foi uma saída para se sentir bem. Muitas mulheres já queriam se libertar do rímel que inevitavelmente mancha os olhos e, muitas vezes, geram a impressão de olheiras, e começaram a procurar pela extensão de cílios”.