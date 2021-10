Conheça Brechós que ajudam o meio ambiente e importantes projetos sociais de Londrina e Região

Venha saber mais sobre o Brecho do Bem, que integra a Organização Viver, Entidade que acolhe e ampara crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer no Hospital do Câncer de Londrina e o Bazar do Bem por Fer Moreno, que colabora com ações e projetos de Londrina, sendo eles: Marmitas do Bem,Casa do Caminho e Projeto Voluntários Amigos do Coração.

E esta tendência de consumo chegou no interior dos estados já há algum tempo! Londrina, por exemplo, oferece ótimas opções de brechós. Alguns focam no mercado infantil, outros oferecem apenas peças seminovas , outros só vendem peças grifadas! Mas hoje, vamos abordar Brechós que possuem como foco, oferecer peças incríveis, com custo-benefício interessante e que ainda colaboram diretamente com projetos sociais!

Já tendência antes da pandemia, a compra em brechós aumentou de forma surpreendente nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa feita em âmbito nacional, e veiculada recentemente pelo Sebrae/RJ, o número de Brechós no Brasil aumento 210%! Ou seja, existia uma demanda reprimida que nos últimos cinco anos foi sendo sanada...

De acordo com a funcionária da Viver, Adriana Sato, constantemente são publicados conteúdos para divulgar o Brechó e também para arrecadar peças. “Fazemos postagens nas redes sociais oficiais da Organização Viver, facebook e instagram para divulgar as peças que chegam, e conforme nosso estoque baixo, lembramos que vivemos de doações. Se o estoque baixa muito, promovemos o Dia de Doar, que é uma data específica que ficamos em prol de receber doações”.

Com sede própria, acervo incrível e atendimento humanizado, o Brechó do Bem da Organização Viver vem sendo cada vez mais conhecido! Não somente por ofertar variedade em seu estoque, mas também por fazer parte da Organização Viver que atualmente atende cerca de 230 pessoas, entre crianças e adolescentes.

Um dos diferenciais do Brechó do Bem , de acordo com a voluntária da Ong Viver- setor Brechó Do Bem, Bia Figueiró é que o Brechó ajuda a sociedade em diferentes frentes. “Colaboramos com o meio ambiente, pois reaproveitamos ao máximo as peças que chegam com triagem adequada. Possibilitamos ao consumidor de baixa renda o acesso a peças de qualidade e com ótimo preço, e ainda colaboramos com sustento da ONG Viver”.

Segundo ainda Bia Figueiró, o público do Brechó é misto e fiel. “Nosso público é bem misto. Temos jovens que doam muito e consomem muito por aqui, temos também vários idosos que adoram vir achar peças confortáveis a um bom preço”. E de acordo com Adriana Sato , tal fidelidade apontada por Bia, é possível por conta da qualidade das peças . “ A equipe aqui é empenhada em fazer uma triagem de qualidade. Separamos e cuidamos muito bem das peças para que nosso público tenha acesso à peças em ótimo estado com ótimo preço”.