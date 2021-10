Conheça mais detalhes sobre procedimentos médicos e estéticos que promovem beleza para mulheres que enfrentaram o câncer de mama!

Em outubro, celebra-se a Campanha Outubro Rosa, uma ação veiculada no mundo todo e, que tem como objetivo, abordar o câncer de mama, tipo de câncer mais comum entre as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer -INCA, Órgão ligado ao Ministério da Saúde. Com isso, aqui no BELA MANCHETE, vamos pautar não somente a relevância da Campanha- que abre discussão para tantas questões que envolvem o tipo de câncer citado-, mas também, quais os mecanismos que as mulheres possuem para reconquistar a autoestima durante e após o tratamento!

Para isso, conversamos com o Dr. Bruno André Di Rico, mastologista que atua no Hospital do Câncer de Londrina, e com a expert em micropigmentação paramédica e empresária, Roberta Peixoto.