Vem aí, a 2º Edição do DIA DELAS em Cambé! Tudo que você precisa saber sobre autoestima da mulher em um único evento!

No próximo dia 20 (sexta-feira), a partir das 19h30, no salão de Festas da IPI, mulheres que resolveram reservar um tempo em prol da saúde mental, em prol da interação com outras mulheres, em prol do networking, participarão da 2º Edição do DIA DELAS! Essa Ação que impulsiona a integração de empresárias e prestadoras de serviço de Cambé e Região, terá uma temática muito atual: a Autoestima. Será que você a tem? Para que o evento seja repleto de conteúdo inovador e ofereça insights interessantes às participantes, as criadoras do evento, a psicóloga e psicopedagoga, Daiane Duarte, a consultora de maquiagem, Amanda Silva e a empreendedora, Ana Paula Cruz chamaram profissionais de áreas muito interessantes para participarem da edição, como a Nutricionista Larissa Estabile, a Consultora de Imagem Lindi Lima e a Professora de Português e Pastora, Tatiana Perine.

“O Dia Delas é uma oportunidade de as mulheres saírem um pouco da rotina, para elas pensarem e se dedicarem a elas mesmas. E como sou consultora de beleza, penso que poderei ofertar um pouco do meu trabalho em prol da autoimagem de alguém ali no evento. Teremos momentos bem interessantes”, contou Amanda Silva. Já a nutricionista Larissa, conta que sua colaboração no evento, se dará por meio de uma ministração breve sobre “Como as mulheres podem melhorar a relação com a alimentação”. “As pessoas acabam esquecendo como nossa alimentação está ligada com nosso estado emocional. Com minhas pacientes, uso técnicas desenvolvidas em meu consultório , onde faço com que ela analise por que seu comportamento em relação aos alimentos acontece da maneira que ela retrata. E para que ela não se sinta pressionada ou frustrada durante nosso acompanhamento, promovo um tratamento de emagrecimento sem dietas”, completa Larissa.

Já a consultora de imagem Lindi Lima, irá abordar a psicologia das cores na elaboração do vestuário das mulheres. “Não tem como fazermos compras conscientes, como conhecermos o poder das cores na nossa aparência e realmente usarmos isso ao nosso favor, se não nos conhecemos. Quem é a mulher por trás do espelho? Ela já não se cuida mais? Só vive de pijama em casa? Será que o problema são as roupas, as cores ou falta autoconhecimento, autoconceito? ” . E a professora de português e estudante de Teologia, Tatiana Perini irá abordar as características da mulher que encontrou sentido, que tem propósito. “Vou abordar entre várias questões, como a mulher que sabe quem é, sabe o que merece! A beleza estética, a vestimenta perfeita só faz sentido e realmente tem o seu valor, se elas entenderem o que realmente importa. Vamos abordar o papel da Espiritualidade no alcance da autoestima”.