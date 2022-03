‘2025: um mundo novo’, com Guga Stocco

Continua depois da publicidade

O evento híbrido – limitado a 40 pessoas na versão presencial - marca o lançamento do novo ciclo do Brasil Mais no Paraná, um programa gratuito, subsidiado pelo Sebrae, voltado a levar as empresas a um novo nível de produtividade e faturamento. O encontro também marca o encerramento do ciclo anterior, com empresas que já participam do programa e que são casos reais da transformação.