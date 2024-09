Leilão em prol das famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul: todo um êxito!

Um sucesso o leilão beneficente das camisas de futebol autografadas por Neymar, Messi e Mbappé, em 15 de agosto, em um jantar na residência do casal Anne e Nelson Wilians, em São Paulo. Com foco em fazer o bem, a ação, abençoada pelo Papa Francisco, reverteu a renda com a venda das três camisas às famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O evento arrecadou R$ 1,4 milhões (US$ 255 mil).







O resultado positivo da ação solidária é fruto de um verdadeiro trabalho em equipe que teve início no mês de maio último. Uma delegação brasileira liderada pelo padre Omar Raposo, Reitor do Santuário Cristo Redentor, e que contou com a participação dos empresários paranaenses Carla e Rodrigo Ferro, visitou o Vaticano e se encontrou com o Papa Francisco durante a audiência geral na Praça São Pedro. Na ocasião do encontro com o Pontífice, padre Omar, Carla e Rodrigo compartilharam com o Papa notícias sobre a situação do Rio Grande do Sul e sobre futuros projetos que darão ainda mais voz às ações de solidariedade da Igreja Católica no Brasil.

Ao final do encontro, Papa Francisco recebeu de presente velas do Santuário de São Miguel Arcanjo, localizado em Bandeirantes, e abençoou as camisas de futebol assinadas pelos craques Neymar, Messi e Mbappé.





De volta ao Brasil, o trabalho em equipe visando essa ação beneficente ganhou novos parceiros e se concretizou em um jantar para convidados na residência do casal Anne e Nelson Wilians, em São Paulo. Dentre os convidados ilustres, estiveram presentes dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; dom Mario Spaki, da Pastoral do Turismo da CNBB e bispo de Paranavaí e Silvonei Protz, da Rádio Vaticano - Vatican News.

