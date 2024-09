REZUM, a revolução no tratamento da próstata inchada

O urologista londrinense Dr. André Macedo participou, no início do mês, em São Paulo, do maior congresso de Urologia da América Latina. Um dos destaques do evento foi o “Rezum Expert Meeting”, um encontro exclusivo para especialistas da técnica Rezum: na ocasião, Dr. André teve a oportunidade de trocar experiências com profissionais de renome mundial.







Como explica, a técnica Rezum é uma inovação no tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), também conhecida como próstata inchada. O procedimento utiliza vapor de água para reduzir o volume da próstata, aliviando os sintomas urinários de forma minimamente invasiva e preservando as funções sexuais. “Com recuperação rápida e sem necessidade de internação, o Rezum tem se mostrado uma solução eficaz para os pacientes que buscam uma alternativa aos métodos tradicionais e ao uso crônico de medicamentos”, ressalta.