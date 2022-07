A queda capilar e a falta de vitaminas: saiba mais

A Vitamina A desempenha múltiplas funções no crescimento e na diferenciação celular da pele e dos cabelos. Ativa células-tronco do folículo capilar e sua suplementação aumenta o percentual de folículos em fase anágena, ou seja, estimula substancialmente o crescimento capilar.





As Vitaminas do Complexo B, presentes em alimentos como leite, ovos e carnes vermelhas, ajudam substancialmente na produção e nutrição dos fios. Essas vitaminas são muito importantes na promoção do crescimento capilar e auxiliam no tratamento da alopecia e dermatite seborreica.





A Vitamina D é responsável pela recuperação da estrutura capilar e diminuição da queda do fio de cabelo.

Outro exemplo é a Vitamina E, com função antioxidante que neutraliza os radicais livres que podem causar danos ao couro cabeludo. Além disso, retarda o envelhecimento precoce dos fios e evita sua quebra e fissuras. A Vitamina E estimula, também, a circulação sanguínea do couro cabeludo e promove o crescimento capilar.