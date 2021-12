Acuidar chega a Londrina: veja os diferenciais

A empresária Priscilla Filgueiras e o médico Alex Almeida estão à frente da Acuidar. Com 39 unidades em todo País, a Acuidar chega a Londrina com muitos diferenciais e oferece cuidado especializado a idosos, adultos e crianças. Seja dificuldade de mobilidade, pós-operatório ou atendimento de babá, os cuidadores, como enfatizam, são criteriosamente selecionados e treinados para oferecer a melhor assistência em todas as situações.



A ideia, conforme Priscilla, surgiu da dificuldade em encontrar um cuidador para o pai idoso. “Transformei isso em motivação para o negócio, que se tornou um propósito de vida: levar soluções em cuidado e conforto aos assistidos e tranquilidade aos familiares”, ressalta.

Médico, Dr. Alex Almeida acumula experiências no atendimento e acompanhamento humanizado de seus pacientes, atuando como emergencista em diversos serviços médicos de Londrina.





A dupla elencou, ao blog, alguns dos diferenciais da Acuidar:





- Variedade de cuidadores, para encaminhar à família um que seja o perfil desejado;

- Acompanhamento médico, sem custo adicional, na residência, para que o médico acompanhe a evolução do assistido;

- Supervisão de enfermeira formada, mensalmente na casa do assistido, para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do cuidador;

- A contratação do cuidador é feita pela Acuidar, ou seja, todo e qualquer vínculo empregatício e recolhimento de impostos é de responsabilidade da Acuidar;

- Atendimento 24 horas e grande quantidade de cuidadores, possibilitando que o cliente não seja surpreendido com ausência do cuidador por qualquer que seja o motivo.

Priscilla e Alex somam forças a Ivan Pereira, que usa a experiência em Psicologia para fazer a gestão de pessoas em excelência, selecionando e indicando os cuidadores de forma assertiva, combinando as características do cuidador com o perfil almejado pela família.





A Acuidar já está operando em Londrina, com um grande banco de cuidadores já treinados, capacitados para início imediato. As fotos são de Juliano Ayub. Para outras informações, acesse o Instagram @acuidarlondrina.





Uma matéria sobre a chegada da Acuidar em Londrina é destaque, também, na Folha de Londrina.