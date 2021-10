Almoço reúne profissionais do segmento de eventos em Londrina

A estilista Margareth Carmona e a empresária Tatyana Sapia, da Planográfica, recepcionaram convidados na última semana, para um almoço que reuniu fornecedores de eventos, no Villa Fontana do Aurora Shopping.



Daniela Monteiro assinou a ambientação das mesas, com itens de sua Cristallo, no almoço marcado pelo otimismo com a retomada dos eventos.

Gravamos todos os detalhes e o material, com muitas entrevistas, é destaque no vídeo a seguir. As fotos são de Juliano Ayub.