Aula show com Famiglia Venturelli

Nas últimas semanas, tive o prazer de acompanhar o evento que apresentou a nova logomarca da Famiglia Venturelli, em uma verdadeira experiência gastronômica que celebrou a evolução da marca, produzida pelo Moinho Globo, tradicional empresa de Sertanópolis.



Conduzida pessoalmente pela presidente da empresa, Paloma Venturelli, e pela gerente de Marketing, Mariana Venturelli, a apresentação da nova logomarca e da história da farinha - que surgiu como uma reserva especial para preparo dos pratos da família dos proprietários do Moinho Globo, nos anos 1960 - foi também transmitida ao vivo pelas redes sociais, com grande engajamento do público Brasil afora.

Em seguida, foi a vez de uma incrível aula show com os chefs da Menu Gastronomia, que incluiu entrada, prato principal e sobremesa feitos com farinha Famiglia Venturelli e servidos em tempo real aos presentes, com assinatura do Buffet Planalto. Tudo impecável.





“Neste momento de transformação e evolução da marca Famiglia Venturelli, reunimos colaboradores, parceiros e fornecedores e fizemos questão de compartilhar tudo isso com nossos consumidores pelas redes sociais, num evento híbrido, para ressaltar o que temos de melhor: nossa tradição, a boa gastronomia, a mesa posta e a família reunida”, frisou Paloma Venturelli.





Além do redesign da logomarca, a empresa anunciou também uma novidade na linha Famiglia Venturelli, com o breve lançamento da exclusiva farinha panko, especial para empanar. As fotos de Juliano Ayub mostram mais e a cobertura completa é destaque via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube.