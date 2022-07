A.Yoshii entrega o Artsy, em Curitiba: todos os detalhes!

Um dos endereços mais nobres de Curitiba, a Rua Lamenha Lins com a Avenida Visconde de Guarapuava, acaba de ganhar o novo empreendimento Artsy, do Grupo A.Yoshii. Símbolo de luxo e contemporaneidade, aliado à praticidade da localização que oferece amplo comércio, lazer e instituições de ensino, o projeto de alto padrão é o quarto empreendimento da construtora na capital paranaense e alia ineditismo e um padrão de qualidade superior - uma tradição da construtora.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade Curitiba vive um sólido movimento de ascensão do mercado imobiliário de luxo e superluxo, e os moradores apresentam alto nível de exigência, priorizando conforto e sofisticação. Atento às flutuações do mercado imobiliário que, por sua vez, serve como um indicador do desenvolvimento econômico de uma cidade, o surgimento de grandes edifícios representa um novo boom imobiliário.





O Artsy, um edifício alto e imponente, retrata esse movimento e vai transformar o skyline da cidade, sendo percebido no horizonte de uma das principais vias da capital, a Visconde de Guarapuava. Com 97,16 metros de altura, o empreendimento promete complementar o panorama urbano, com vista total à cidade.

O empreendimento, que teve 100% das suas unidades vendidas em três meses, revela o sucesso e a solidez do grupo na cidade. O presidente da construtora, Leonardo Yoshii, celebra o momento especial. “O sucesso dessa obra é notório. Além de vendermos todas as unidades em pouquíssimo tempo, concluímos o projeto dentro do prazo, reforçando nosso compromisso com a pontualidade. O Artsy representa um dos empreendimentos de maior destaque em Curitiba, em uma região muito valorizada e nobre da cidade”, destaca. Continua depois da publicidade







O empreendimento





A Baggio Schiavon é responsável por toda a concepção arquitetônica e paisagística do empreendimento. “Esse é um projeto moderno que se destaca na paisagem urbana pela sua arquitetura, valorizada ainda mais pela área livre em frente de edificações de grande porte, devido à existência da Praça Oswaldo Cruz”, explica o arquiteto Manuel Baggio.

A Spagnuolo Arquitetura é responsável pelo projeto de interiores das áreas comuns, que proporcionam comodidade, conforto e praticidade para os mais diferentes perfis, mas sempre tendo como base o conforto e a praticidade. Desde reuniões com amigos e familiares, que podem ser realizadas na área gourmet - composta por um salão de festas com lounge - até diversão para todas as idades, com sala de jogos, brinquedoteca e playground.