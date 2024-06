A.Yoshii Urbanismo: construtora paranaense expande linha de negócios com condomínios horizontais

Com a A.Yoshii Urbanismo, o Grupo reforça sua posição como referência em qualidade, confiança e inovação no mercado imobiliário. “Estamos confiantes que essa nova linha de negócios vem para consolidar ainda mais a marca, elevando o patamar de excelência que sempre nos caracterizou”, complementa Leonardo.

“Nossa proposta é desenvolver, incorporar e construir loteamentos e condomínios horizontais que proporcionem um estilo de vida em contato com a natureza, com projetos inovadores e de alta qualidade. Assim como no ramo vertical, nesta nova linha de negócio prezamos pelo alto padrão de construção e regiões privilegiadas, de grande potencial de valorização”, destaca.

O novo projeto irá gerar, de imediato, mais de 300 vagas de empregos, entre diretas e indiretas. Com investimento inicial para a estruturação do novo modelo de negócio de aproximadamente R$ 200 milhões, a projeção da construtora é de um VGV (Valor Geral de Vendas) superior a R$ 1 bilhão. De acordo com o CEO do Grupo, Leonardo Yoshii, há alguns anos a construtora vem trabalhando para a formação de um landbank, bem como acompanhando estudos e pesquisas que indicam vocações comerciais para metragens de lotes variando entre 360m² e acima de 700m².

Consolidado no setor de construção civil há 59 anos, o Grupo A.Yoshii, construtora paranaense referência no mercado imobiliário residencial, corporativo e de obras industriais, anuncia uma nova linha de negócios: a A.Yoshii Urbanismo.

Grupo paranaense anuncia novo projeto no mercado imobiliário de alto padrão, com projeção de VGV superior a R$ 1 bilhão; primeiro lançamento contempla área de mais de 170 mil metros quadrados na zona sul de Londrina

Autoral Harmonia: integrado à natureza







O primeiro produto desta nova linha de negócios será o Autoral Harmonia, um condomínio horizontal de alto padrão projetado em uma ampla área, em meio à paisagem da zona sul de Londrina.





O terreno de mais de 170 mil m² contará com 197 lotes com metragens que variam de 450,58 m² a 662,25 m², sendo mais de 15 mil m² de área destinados ao lazer, clube, prática de esportes e convívio social, além de 13 mil m² de área de mata preservada.

O projeto arquitetônico, assinado pela Spagnuolo Arquitetura, é inspirado na linha modernista brasileira, com abundante luz natural, materiais e texturas que buscam sofisticação e autenticidade, além do paisagismo exuberante por todo o empreendimento. “O Autoral Harmonia tem a proposta de oferecer aos clientes a melhor experiência de moradia, com uma infraestrutura de alto padrão totalmente integrada ao meio ambiente”, ressalta o CEO da construtora.





Idealizado com os mais modernos conceitos de urbanismo e qualidade de vida, o condomínio horizontal contará com dois boulevards com mobiliário urbano, áreas de lazer e convívio 100% acessíveis, praças externas, garden e social gourmet com piscina privativa, piscinas externa e indoor com SPA, pista de caminhada, espaço fitness com equipamentos de alta performance, play, quadras de beach tennis iluminadas, quadra de tênis, sports grill com churrasqueira, brinquedoteca, sala de yoga, pet place e muitos mais.

A estrutura também oferecerá vagas de estacionamento internas e externas, entradas independentes e soluções tecnológicas para garantir máxima segurança, como controle de acesso nas entradas social e de serviços com reconhecimento facial, sistema eletrônico de proteção perimetral de última geração e planejamento estratégico de segurança.





Sobre o Grupo A.Yoshii





Fundado há 58 anos, o Grupo A.Yoshii já construiu mais de 2 milhões de metros quadrados do sul ao nordeste do Brasil, entre obras industriais, edifícios corporativos e residenciais, escolas, universidades, teatros e centros esportivos. É composto pela A.Yoshii Engenharia, com sólida atuação em construções de edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas; pela Yticon Construção e Incorporação, que realiza empreendimentos voltados para o primeiro imóvel, localizados em regiões de potencial valorização em municípios do Paraná e do interior de São Paulo; e pelo Instituto A.Yoshii, braço de responsabilidade social, com foco em educação, cultura e meio ambiente. Além disso, atua em obras corporativas, atendendo grandes corporações em suas plantas industriais, nos mais variados segmentos da economia, como papel e celulose, alimentício, químico, agronegócio, energia, assim como em usinas sucroalcooleiras, centros logísticos, plantas automobilísticas, entre outros. Mais informações: www.ayoshiiengenharia.com.br.