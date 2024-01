Balaroti apresenta novo conceito de loja de acabamentos e material de construção em Londrina

2024 chega com ótimas notícias. Na quinta-feira, 11 de janeiro, a Balaroti - um dos maiores varejistas de materiais de construção do país -, inaugura a sua 2ª loja em Londrina. Localizada em uma das regiões mais valorizadas da cidade, a Gleba Palhano, a nova loja une o modelo de home center (com todos os produtos voltados para construção, reforma e decoração), ao de uma boutique, oferecendo diversas linhas de produtos premium e exclusivos. A segunda loja da Balaroti na cidade fica localizada na Av. Ayrton Senna da Silva, 2060 - Gleba Palhano.





“Nossos esforços estão voltados a proporcionar a melhor experiência de consumo em nossas lojas, trazendo inovações e oferecendo produtos premium das marcas mais conceituadas do mercado”, ressalta Fernando Beker - Gerente de Marketing do Grupo Balaroti. “A localização na região Gleba Palhano marca o nosso comprometimento com o crescimento da economia da cidade”, completa.

Com 3.377 m², a nova unidade traz com exclusividade para a cidade a junção, em um único local, do conceito de um home center (já conhecido pelo público da cidade na primeira unidade) ao de uma loja boutique, disponibilizando, assim, desde os materiais básicos para construção, reforma e decoração, até eletrodomésticos e as mais exclusivas linhas de revestimentos e outros produtos premium para acabamento.





Segundo Beker, a loja ainda contará com consultores especializados em arquitetura para oferecer um atendimento personalizado aos clientes. “Queremos garantir excelência no atendimento e soluções para todos os consumidores, inclusive para público de arquitetos e designers, que já possuem vasto conhecimento na especificação dos produtos”, explica.

A segunda loja em Londrina é, também, a 34ª loja da Balaroti e a primeira inaugurada em 2024. Dando continuidade ao seu plano de expansão, a empresa ainda prevê a abertura de mais duas lojas para este ano, uma em Toledo (PR) e outra em Joinville (SC).





Serviço

Inauguração - 2ª loja Balaroti Londrina - Gleba Palhano





Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 2060 - Gleba Palhano - Londrina





Horários de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos das 9h às 18h.