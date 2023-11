Brainstorming de Carreira, com Dr. Marcelo Ono

O encontro incluiu uma imersão na clínica do Dr. Marcelo Ono, reunindo 30 cirurgiões plásticos de quase todos os estados do Brasil e também do exterior. Estivemos lá e, na galeria de fotos, você acompanha mais.

A segunda edição do Brainstorming de Carreira, sob o comando do cirurgião plástico Dr. Marcelo Ono, movimentou a agenda das últimas semanas, em Londrina.





“Uma grande honra receber em Londrina os cirurgiões plásticos de todo Brasil e alguns de fora dele. Discutimos e executamos treinamentos em ultrassonografia, últimas tecnologias de retração de pele, segurança em contorno corporal, mamoplastia (como encurtar cicatrizes, reduzir risco de abertura de pontos e necrose de aréolas). Além disso, como gerir uma equipe e uma clínica de modo a oferecer um atendimento de excelência e alto padrão, sem esquecer do acolhimento”, afirma Dr. Marcelo





