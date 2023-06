Carlos Ferreirinha e a Gestão do Luxo: a entrevista completa

Pioneiro na tradução da Inteligência da Gestão do Luxo na América Latina, Carlos Ferreirinha estará em Londrina, no dia 20 de junho, para uma palestra exclusiva para convidados da Vectra e CM Souza.



No currículo profissional, passagens como embaixador de Marketing da Eletronic Data Systems, nos Estados Unidos, e CEO da operação da Louis Vuitton, no Brasil. Há 22 anos, lidera a MCF Consultoria, empresa que fundou para traduzir e compartilhar a Inteligência do Luxo sob o ponto de vista da gestão, com autonomia e criatividade, para todos. Publicidade Publicidade



Conte um pouco sobre sua trajetória profissional e especialização no mercado de luxo.

Minhas duas principais experiências profissionais, antes da MCF Consultoria, se deram na Electronic Data Systems (EDS) e na Louis Vuitton. Na EDS, eu fiquei oito anos. Entrei como estagiário de administração, tive passagens pela área administrativa, suporte ao cliente e geração de negócios. Assumi uma posição internacional de embaixador de Marketing, morando nos Estados Unidos, e retornei ao Brasil, para São Paulo, como diretor geral de Marketing, Comunicação, Marca e Negócios. Na Louis Vuitton, iniciei na posição de diretor de Marketing, Comunicação e Negócios da América do Sul. Fui levado à diretoria da região Caribe e América Latina e finalizei como CEO da operação no Brasil. Foram sete anos. A MCF Consultoria, especializada na Inteligência da Gestão do Luxo, há 22 anos lidera trabalhos no Brasil, na América Latina, em Portugal e na África. Apesar de a Louis Vuitton ser diretamente relacionada ao luxo, a minha escola de gestão da diferenciação, do prestígio, da desejabilidade, foi a EDS. A Louis Vuitton foi, seguramente, meu MBA. Minha entrada na empresa se deu por um processo de seleção tradicional. A marca buscava um executivo na América do Sul.

Uso a Inteligência de Gestão disponível no modelo de negócio das marcas de luxo como uma inspiração estratégica para qualquer segmento, atividade, produto ou serviço. Afirmo que qualquer negócio pode se beneficiar com a gestão do luxo como inspiração de excelência, pelo comprometimento imperativo com a diferenciação, o olhar criterioso dos detalhes, a inquietação, a movimentação contínua de renovação. São muitas as características que servem de benchmarking.

Sim. Afirmo que todos os setores, atividades, produtos e serviços podem subir degraus, surpreender, encantar, elevar o posicionamento da marca. São muitos os elementos que podem ser beneficiados, como um ponto de venda mais experiencial, o atendimento mais pautado em histórias e técnicas que estimulam a emoção, a busca por uma matéria-prima especial, o conceito do raro, do único.